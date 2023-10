Jay-Z : un fan préfère 500 000$ à un dîner avec lui

Et vous, vous choisiriez quoi ?

Depuis plusieurs années, un débat récurrent autour de Jay-Z tourne sur les réseaux sociaux américains. Les internautes se demandent en fait s'il est plus rentable d'accepter un diner avec le rappeur et homme d'affaires new-yorkais ou d'empocher 500.000 dollars. Il est vrai que partager un repas avec Hov doit être très enrichissant, mais la plupart d'entre eux préfèrent malgré tout repartir avec l'argent. C'est le cas d'un fan, qui a tout récemment croisé Jay-Z dans les coulisses d'un match de football américain en Californie. Il a directement sauté sur l'occasion pour prendre le rappeur à partie sur ce débat. Et si Jay-Z avait l'air assez confus au début, la remarque du fan a finalement eu l'air de l'amuser au vu sa réaction ensuite.

"Hé Hov, je prendrais les 500K ! Je ne choisirais pas le diner, je prendrais les 500K."

A fan told Jay-Z he is taking the $500,000 over a dinner with him 💰😂pic.twitter.com/aRLW2cu3YC — Daily Loud (@DailyLoud) October 17, 2023

En 2021, un internaute avait lancé ce grand débat sur les réseaux sociaux et le dilemme était vite devenu viral. Certains disaient que l'expérience et les conseils de Jay-Z valent bien plus que les 500K, d'où leur envie de choisir le diner. D'autres préféraient directement se jeter sur l'argent. Le débat avait pris tellement d'ampleur que le compte officiel de la plateforme du rappeur, Tidal, avait réagi sur Twitter.