Booba ne rate pas Sadek et ses ennuis judiciaires

On a appris hier dans l'après-midi, par un article du média Le Parisien, que Sadek aurait été placé en garde à vue dans le commissariat du 10ème arrondissement, après un accident de voiture sur le Boulevard de la Villette aux alentours de 9h, le 16 octobre. Le média raconte que l'un des conducteurs (Sadek) aurait pris la fuite à pied et aurait été interpellé plus tard par les forces de l'ordre, qui ont effectué un contrôle positif à l'alcool et aux stupéfiants.

Et si il y en a bien un que cette nouvelle a fait rire, c'est Booba. Le Duc était en clash avec Sadek depuis quelques années, pour avoir critiqué son combat contre les influenceurs, avant de se mettre lui-même à combattre les mêmes influenceurs. Et Kopp n'allait pas se priver d'aller titiller son adversaire qui est visiblement dans les ennuis judiciaires jusqu'au cou. Du coup, il en a profité pour poster une ancienne vidéo dans laquelle Sadek l'insulte, ainsi que sa grand-mère, avec en légende "Hello ! Tu te rappelles de moi?".

On imagine que Booba comptait bien appuyer là où ça fait mal, sauf que... Toute cette histoire de garde à vue autour de Sadek pourrait bien être complètement fake. Si l'article du Parisien est bien réel et toujours en ligne, l'équipe de Sadek a posté plusieurs stories, dans lesquelles on voit que le rappeur du 93 semble en pleine forme et surtout, complètement libre et pas du tout en GAV. Dans la vidéo, Sadek annonce même qu'il a préparé un tout nouvel album et nous donne rendez-vous le 8 décembre pour l'écouter.

