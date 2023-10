Ninho : un joueur de NBA chante "Fendi" sur le terrain !

Rayan Rupert a tué ça, il a bien représenté !

Si le rap français est en excellente santé, et continue de repousser les frontières depuis des années, il y a toujours un pays qui était plutôt hermétique à notre rap : les Etats-Unis. Pas très doués en langues étrangères, les américains apprécient assez peu notre musique, qu'ils respectent mais sans la comprendre. Pourtant, depuis quelques années, des artistes FR font leur incursion au pays de l'Oncle Sam, comme Aya Nakamura, MHD ou encore PNL, invités à Coachella. Mais cette semaine, c'est Ninho qui débarque aux States, et par la grande porte, s'il vous plait.

Ninho est probablement un des plus gros vendeurs de disques européen, il a d'ailleurs pu solliciter pas mal de stars étrangères dans son dernier album. Mais c'est sur les parquets de NBA que Ninho s'est fait connaître ce week-end. A Portland, plus précisément, où avait lieu une rencontre de pré-saison entre les Trail Blazers et les Breakers de Nouvelle-Zélande, en tournée de préparation avant leur saison. Comme le veut la tradition, les rookies sont un peu obligés de prendre le micro pour chanter un morceau qu'ils aiment bien.

NINHO jusqu’en NBA ! 😳



RAYAN RUPERT interprète le morceau « FENDI » sur le parquet de Portland 🏀🔥pic.twitter.com/npRW45E0YW — Midi/Minuit (@midiminuit__) October 9, 2023

C'est à ce moment que Rayan Rupert, joueur Sarthois drafté cet été, a pris le micro pour... se mettre à rapper du Ninho, en plein milieu du parquet devant tout le public ! Et le joueur, notamment passé par Le Mans, a choisi le morceau "Fendi" pour son bizutage. Un morceau qu'il maîtrise presque parfaitement, il a même posé sa feuille de notes avant de commencer à rapper. Après le signe Jul, importé en NBA par quelques français fans, c'est donc au tour d'un son de Ninho d'arriver aux States.

On espère que bientôt, avec les nombreux frenchies que compte la ligue de basket, nos rappeurs atteindront cette notoriété internationale bien méritée ! En attendant, on vous laisse comparer avec la version originale de NI, toujours aussi efficace.