Hornet La Frappe visé par une plainte de la SNCF

Pour son clip, "La peuf 6"

En ce moment, on parle plus de rap français dans la rubrique justice que dans la rubrique musique. Après les infos arrivées sur MHD ou Koba LaD, c'est au tour d'Hornet La Frappe d'être dans le viseur des autorités à cause du tournage non autorisé d'un clip, celui de son dernier morceau, "La peuf 6", sur un site appartenant à la SNCF. L'entreprise a porté plainte contre le rappeur qui se trouvait dans une zone dangereuse à accès limité.

Dans un article de Télé 7 Jours, on peut notamment lire :

"Dans le court-métrage, on peut voir l'artiste et des hommes armés de kalachnikovs sur un site de la compagnie ferroviaire à Valenton (Val-de-Marne). Les séquences tournées sur place l'ont été sans autorisation. Une plainte a donc été déposée auprès du parquet de Créteil "pour des faits de pénétration, circulation ou stationnement dans une partie de la voie ferrée ou de ses dépendances". Comme l'indique Le Parisien, la démarche a lancé "pour le compte de la SNCF par l’une des sociétés qui exploitent le site, à savoir une zone d’arrivée de fret". "

L'entreprise ferroviaire considère donc qu'Hornet La Frappe, dont la mixtape "Avant les cités d'or" sort ce vendredi 22 septembre, a tourné un clip illégalement à Valenton dans le Val-de-Marne.