Koba LaD renvoyé devant le tribunal

L'interprète de "Doudou" avait déjà expliqué à "Clique" qu'il en voulait à son ancien manager et l'accusait de l'avoir trahi et d'avoir mal géré son argent.

"Moi, je pensais qu’ils géraient, mais en fait nada… Quand j’ai commencé à vouloir récupérer un appart, je leur ai demandé les fiches d’impôts, ils étaient bizarres t’as vu. Ils me faisaient tourner en bourrique, un jour j’ai craqué et je suis allé moi-même à la banque, et je me suis rendu compte de pleins de choses, tu tombes de haut. Ça fait mal au cœur gros, je le souhaite à personne. Quand je regarde les contrats, quand je regarde les fiches, je me dis "en fait depuis le début, ils étaient en train de me baiser"."