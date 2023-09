Booba se lâche complètement sur Kaaris, Damso, Dosseh et Maes

Le Duc avait des choses à dire !

Cela faisait longtemps que Booba, concentré sur son combat contre les influenceurs, n'avait donné son avis sur ses homologues du rap français. Alors non seulement il vient de le faire dans les story du compte instagram @prtclub mais en plus il a fait un prix de gros, s'en prenant à Dosseh, Damso, Maes et Kaaris.

Tout débute par des images de Maes lors d'un récent concert. Une vidéo sur laquelle le Duc écrit :

"Georgey en legging OKLM à sa kermesse".

Ensuite, il critique l'annonce faite par Damso annonçant la sortie de "QALF: INFINITY Live" avec cinq titres bonus.

"Projet tout pérave. Dites-lui que je le défie en duel, je le monte en l'air. Vos rappeurs sont boring de fo! Y va refuser comme le roi du hamburger et son album éclaté [...] Chez les pirates, on s'ennuie jamais, il y a toujours des croustissss."

Mais ce n'est pas tout, il a aussi commenté des photos volées de Damso au bord de la mer en bonne compagnie.

"Quand y va se manger une Orly sans sécu lui y va parler flamand. Je pense que pour mon duel c'est rapé. Par contre, je suis perplexe, j'aimerais bien voir la gueule de sa go dans le camping-car."

Ensuite, il a commenté les images du tournage du clip d'un titre entre Koba LaD et Kaaris.

"Les gammos imaginaires. Le Urus à Armand il a 300 000 km"

Puis, ça a été au tour de Dosseh d'être critiqué alors que celui-ci annonce un featuring avec Tayc. On se souvient que B2O avait cru dans le rappeur d'Orléans en lui faisant confiance sur plusieurs feats alors que ce dernier était beaucoup moins connu. aujourd'hui, clairement, il est très déçu de l'orientation prise par sa carrière. Il n'y a qu'à lire ses story pour s'en persuader.

