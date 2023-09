Booba réagit à l'arrestation de Maes

Et développe sa propre théorie.

Evidemment. Evidemment que Booba n'allait pas passer sous silence l'arrestation de Maes ce jeudi 7 septembre à Dubaï. On aurait pu penser qu'il en aurait fait des tonnes mais le Duc est finalement globalement resté calme. Tout au plus, il a posté quelques story sur le compte Instagram prtclub. Bon, il n'a quand même pas fait dans la dentelle, il ne fait pas exagérer non plus puisqu'il développe la théorie d'une fausse arrestation car Maes aurait peur de rentrer en France, sous-entendu, sachant ce qu'il l'attend...

Dans la première, il écrit :

"Bah voyons Georgey !!! Tu nous montreras la plainte hein ! On plainte que contre les influvoleurs et les pointeurs nous, pas contre les "faux voyous".

Il répond donc ainsi à l'accusation sous-jacente de Maes qui, avec sa phrase "la plainterie n'est jamais finie" a porté tous les soupçons sur Booba dont l'un des gimmicks est "la piraterie n'est jamais finie".

Dans la deuxième story, il répond à un internaute qui parle de mise en scène avec un émoji mort de rire.

"Si c'est une mise en scène, c'est qu'il a peur de rentrer en France."

Ce n'est pas la première fois que Booba insiste sur cette théorie. Selon Maes est attendu un peu partout car il aurait des comptes à rendre. Dans une publication sur Twitter il y a peu, il expliquait ainsi que le rappeur sevranais qui vit désormais à Dubaï était devenu le roi de l'esquive.