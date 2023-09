Beyonce bat un record mondial avec son "Renaissance Tour"

Queen B toujours au top.

Beyoncé fait partie des personnes les plus connues au monde. Quasiment partout sur la planète, tout le monde sait qui est la chanteuse, connait au moins un de ses titres, sait qui est son mari, etc... Un statut de légende qui l'élève au même rang qu'une Madonna, et qui la rend aussi célèbre que Michael Jackson par exemple. Queen B est d'ailleurs plus qu'une simple chanteuse, c'est devenu un business, une entreprise, mais aussi un modèle pour les artistes plus jeunes, comme Rihanna, qui a presque réussi à dépasser la star.

Depuis plus d'un an, Beyoncé est partie en tournée dans le monde entier pour défendre son dernier album en date, "Renaissance". Un projet déjà réédité depuis, qui contient assez peu de featurings, et qui a lancé le "Renaissance World Tour" en 2022. 56 concerts prévus à travers le monde, qui ont amené Queen B à décrocher un nouveau record : celui de la tournée la plus rentable pour une femme de toute l'histoire de la musique. Une tournée qui a rapporté plus de 461 millions de dollars.

.@Beyonce's 'Renaissance World Tour' becomes the highest grossing tour by a female artist in history with over $461 million, surpassing @Madonna's 'Sticky & Sweet Tour'. pic.twitter.com/hQZsNjDyxO — chart data (@chartdata) August 31, 2023

On l'avait d'ailleurs annoncé il y a quelques temps, même si nos prédictions étaient à l'époque encore plus optimistes (elle devait battre le record d'Elton John et ses 800 millions en 300 dates). Une rentabilité qui s'explique notamment par le prix des places, assez élevé en France par exemple, lors des deux concerts de la chanteuse, au Stade de France et au Vélodrome. Un prix élevé qui n'a pas empêché les fans de se rendre nombreux aux deux concerts, et même de demander une nouvelle date au Stade de France.