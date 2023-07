Snoop Dogg, Nicki Minaj et 21 Savage débarquent dans Call Of Duty

A l'occasion des 50 ans du hip hop.

Cette année 2023 marque les 50 ans d'existence de la culture hip hop, née au tout début des années 70 dans les quartiers de New-York, notamment le Bronx. 50 ans que les activistes du Hip Hop font bouger les foules et propagent la culture, même si elle a bien changé depuis ses débuts, à l'époque de DJ Kool Herc. De contre-culture minoritaire, les hip hop est aujourd'hui devenu complètement majoritaire dans le monde entier. Et le virus se propage jusque dans les jeux vidéos comme Call Of Duty !

La franchise d'Activision, une des plus vendues de l'histoire des jeux vidéos, a décidé d'honorer les 50 ans du hip hop avec des events un peu spéciaux. En effet, contre une petite somme d'argent (ou des points COD), vous aurez la possibilité de jouer avec trois rappeurs en tant qu'opérateurs. Les heureux élus sont 21 Savage, Nicki Minaj, et évidemment, Snoop Dogg, qui a déjà collaboré de nombreuses fois avec la franchise, notamment sur Call Of Duty : Modern Warfare, il y a quelques années.

Le rappeur avait même streamé du Call Of Duty plusieurs fois via sa chaîne Twitch et n'hésitait pas à mettre en avant de très bons joueurs via sa chaîne. Tous les rappeurs/opérateurs auront évidemment des tenues spéciales, et des variantes d'armes uniques, et une fois que vous les aurez achetés dans le jeu, vous pourrez les utiliser comme bon vous semble. Encore une grosse opération marketing de la part de CoD et d'Activision, au moment où le rachat du studio par Microsoft semble plus proche que jamais.