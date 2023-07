Ninho affiché en grand sur la Tour Eiffel pour Adidas !

Tout se passe comme prévu.

Certains commençaient à annoncer la fin du phénomène Ninho, puisque son tout nouvel album "NI", sorti il y a quelques semaines, est un de ses plus mauvais démarrages en termes de ventes d'album. Mais un "mauvais démarrage", pour Ninho, ça reste tout de même un disque d'or en dix jours et la totalité de ses titres dans le top single des plateformes de streaming. Le phénomène est donc très, très loin d'être terminé, et on peut même dire que l'ascension continue, avec un partenariat de légende pour le rappeur.

On apprenait un peu plus tôt cette semaine que NI était devenu officiellement une égérie Adidas. La marque aux trois bandes a dévoilé plusieurs affiches publicitaires un peu partout dans la capitale, mais il y en a une qu a beaucoup plus marqué les esprits que les autres. Et pour cause : on y voit Ninho, sapé en Adidas de la tête aux pieds, sur une gigantesque affiche jaune positionnée juste devant la Tour Eiffel. Le monument le plus iconique de la France, aux couleurs de Ninho et d'Adidas, donc.

On imagine qu'il doit s'agir d'une véritable consécration pour l'artiste, qui continue de faire grandir son image et sa marque. Pour Adidas, le partenariat est évidemment le moyen de continuer à paraître "tendance" auprès des jeunes, et cette fois c'est réussi. On n'a pas le souvenir d'une campagne de pub aussi massive et centrée sur un rappeur de la part d'une marque de vêtements, il s'agit donc sûrement d'une grande première pour Ninho et Adidas, et on félicite le rappeur pour ce gros succès.