Un hommage à Takeoff dans le Guinness Book

L'hommage de tous les records.

Cela fait un peu moins d'un an que le Rap US pleure un de ses plus grands architectes contemporains : Takeoff, le membre des Migos, qui a été abattu en novembre 2022 à la sortie d'un bowling. Depuis, les hommages se sont multipliés, et plus important, on a même assisté à une réconciliation entre les deux Migos restants, Quavo et Offset, réunis sur scène il y a quelques jours. Mais vous le savez, à Atlanta, l'importance du rap game est portée à un tout autre niveau, et les hommages à Takeoff sont de plus en plus ouf.

Au point qu'il y en a même un qui a fini dans le Guinness Book des records. En effet, J.R. Outlaw et plusieurs autres artistes tatoueurs venant de ATL ont uni leur force pour rendre un hommage à Takeoff qui soit à la hauteur de leur amour pour lui. Résultat : une énorme fresque imprimée sur un morceau de peau en silicone de... 79 pieds de large, soit environ 24 mètres, rien que ça. Une taille qui en fait apparemment le plus large tatouage du monde, d'après le Guinness Book.

Les artistes ont déclaré à la presse qu'en tant qu'habitants d'Atlanta, ils ont tous été énormément influencés par l'œuvre de Takeoff, comme l'a été toute la ville d'Atlanta, qui danse au rythme de la trap depuis plus de 15 ans. En tout cas, il y a l'air d'avoir une véritable histoire d'amour entre Migos et les tattoo, puisque Offset avait lui aussi rendu hommage à son "Bro" avec un grand portrait de Takeoff tatoué dans son dos, peu après sa mort.