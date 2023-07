Kamelancien clashe Franck Gastambide après l'annonce de sa série sur le MMA

Les premières critiquent commencent…

Seulement quelques heures après l’annonce de sa nouvelle série sur le MMA, Franck Gastambide se prend déjà les foudres de Kamelancien, qui le traite d’opportuniste.

Le 5 juillet, Franck Gastambide a annoncé sur ses réseaux qu’une série sur le monde du MMA, allait arriver en 2024 sur Netflix. Nommée "La Cage", il s’agit de la première du genre en France. Une bonne nouvelle pour tous les fans de ce sport, surtout qu’ils pourront retrouver à l’écran, Georges Saint-Pierre, Ciryl Gane, Salahdine Parnasse et bien d’autres. Cependant, c’est déjà le début des problèmes pour le réalisateur et acteur, qui est pris à partie, alors même que sa nouvelle série est encore en tournage.

Est-ce que "La Cage" va suivre le chemin que "Validé" ? c’est en tout cas ce qu’on lui souhaite en terme de visionnage, mais pas en terme de critiques. En effet, malgré le succès de la série Canal +, Franck Gastambide a été accusé à de nombreuses reprises (et principalement par des artistes du rap game), de "faire dans le cliché". Booba en tête de ligne, s’en est pris à lui de nombreuses fois sur la Toile et le réalisateur a même eu une longue explication avec Soso Maness sur le sujet. De son côté, Kamelancien non plus n’a pas apprécié "Validé" et l’image que la série renvoie du milieu du rap et des quartiers. Aujourd'hui, sans avoir vu "La Cage", Kamelancien, passionné de MMA depuis toujours, s’est déjà fait son avis sur la chose et n’a pas hésité à le partager sur Twitter.

L’artiste, visiblement bien énervé, a publié sur le réseau social, l’annonce de Franck Gastambide sur la préparation de la série. Accompagné du #gastanvide, il a commenté :

"Il se sert de la musique, il se sert du MMA, il se sert des quartiers, il se sert des arabes, des noirs depuis tant d’années. Chapeau bas! On sera toujours les derniers, on aura toujours besoin d’un chef blanc".

Lui qui disait qu’il ne "regarderai jamais un épisode de "Validé"", "La Cage" devrait subir le même sort. Pour l’instant, Gastambide n’a pas répondu au clash et ne le fera certainement pas. Comme il le disait à propos du rap game : "C’est un milieu où il faut accepter les critiques virulentes".