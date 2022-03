Franck Gastambide fatigué par le rap game ?

Le réalisateur ne cache pas une certaine lassitude...

Franck Gastambide est le réalisateur de la série sur le rap français, "Validé". Alors qu'il en a déjà tourné deux saisons, il a du mal à dire s'il va vraiment continuer ou pas. La tendance serait d'ailleurs plutôt à un arrêt de la série mais le doute plane quant à une hypothétique saison 3. Déjà parce que le comédien veut pouvoir reprendre ses activités d'acteur et se pencher sur d'autres projets qu'une série qui lui prend environ deux ans de sa vie par saison mais aussi (et surtout ?) parce qu'il semble un peu fatigué du rap game. On se souvient que les critiques avaient nombreuses à la sortie de "Validé", Booba et Soso Maness notamment ne l'avaient pas épargné, mais aussi parce que la force de la série d'inviter de véritables rappeurs en activité est peut-être aussi sans doute une de ses principales faiblesses. En effet, il y a ceux qui ont joué dans "Validé" et les autres, ceux qui n'ont pas été invités et il semble, si on lit entre les lignes des déclarations du réalisateur, que tout cela l'ait usé comme il l'a expliqué dans l'émission "Revu" diffusée sur France 5.

"C’est un milieu compliqué. C’est un milieu dans lequel il faut accepter les critiques virulentes, pas toujours très intelligentes, et parfois, on peut avoir envie de laisser tomber et de se dire : ‘Bon, écoutez les gars, c’est pénible en fait ! Ce n’est que des guerres entre vous, tout le temps !"

Et pourtant, il l'admet lui-même, "le succès des deux saisons appelle normalement à une suite".

Mais il revient aussi sur son envie de faire autre chose de sa carrière avant de retomber encore une fois, sur les travers du rap game qui semble vraiment l'avoir fatigué...

"Il y en aura une, mais il faut que je fasse autre chose d’abord, sinon je vais… Celui qui est dedans, il t’adore, celui qui n’est pas dedans, il te déteste. Et tu ne sais même pas pourquoi…"

Donc une saison 3 de "Validé", peut-être mais certainement pas pour tout de suite... Il pourra alors, peut-être, y inviter Eminem !