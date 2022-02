Validé : Franck Gastambide rêve d'Eminem !

Il voit grand !

Franck Gastambide est le héros d'un long-métrage sorti sur Netflix "Sans répit" dont il assure actuellement la promotion. S'il ne ferme pas vraiment la porte à une saison 3 de "Validé", l'acteur-réalisateur veut pour le moment faire autre chose, histoire de souffler un peu. Invité de l'émission "C à vous" sur France 5, on lui a demandé quel rappeur il aimerait inviter puisque quasiment tout le rap hexagonal. Le comédien s'est alors autorisé à rêver et a donné le nom de Slim Shady. On ne pense pas que ça se fera puisque Eminem dose ses apparitions publiques et qu'il paraît résolument intouchable, mais on sait aussi que tout est possible donc Franck Gastambide a bien le droit de rêver !

Mais avant de s'attaquer (ou pas) à une troisième saison de "Validé", l'ancienne "Kaïra" veut retrouver un rythme qui lui laisse un peu de plus de temps. Il ne veut pas retourner dans le long tunnel que constitue l'aventure d'une série.

"C'est particulier parce qu'évidemment, quand un succès est aussi gros, ça appelle à une suite. Je viens de découvrir ce que c'est le monde de la série. De passer trois ans à ne faire que ça, à ne plus pouvoir aller faire l'acteur ou faire autre chose. Heureusement que ça marche comme ça et que c'est devenu ce petit phénomène sinon j'aurais été bien triste de passer autant de temps sur un projet qui n'a pas marché. C'est très vampirisant, j'écris, je réalise, je joue, je produis, évidemment je suis avec une équipe formidable pour m'entourer... Pour l'instant, il faut que j'aille faire autre chose."

Et si jamais l'envie lui prenait de tourner "Validé saison 3", il se prend à rêver après avoir vu, comme nous tous, le formidable show de la mi-temps du dernier Superbowl avec Dr. Dre et consorts comme il l'a expliqué dans l'émission "Télématin" lorsqu'on lui a demandé son avis sur le Superbowl.

"Si on peut fantasmer ? Le plus grand rappeur du monde, Eminem ! Évidemment ! Je ne me suis réveillé [pour le show] pour voir ce qui s'est passé avec Dr Dre et Snoop Dog, c'était incroyable."

Cela paraît difficile à faire mais on lui souhaite d'y arriver, cela rendrait "Validé" encore un peu plus incroyable ! Sinon, il peut toujours venir à Generations...