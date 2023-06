Booba à propos de Gims : "Je vais l'exterminer"

Il a été catégorique.

Booba a donné une grande interview à Sud Radio. Il a répondu aux questions des deux animateurs, Céline et d’André Bercoff. Le but de cet entretien était avant tout de revenir sur son combat contre les influenceurs. Mais, à un moment, le sujet Gims est venu sur le tapis et le Duc n'a pas hésité non plus à dire ce qui c'était passé et combien le combat était loin d'être terminé. Il a même sérieusement menacé son adversaire.

"Vous savez ce qu’il a fait Gims ? Il a invoqué Allah pour ma destruction. Parce que vous le voyez en surface, mais ce sont des gens très farfelus. Il est malsain."

Il a aussi rappelé qu'il avait des preuves audios et que Gims l'avait lui aussi menacé :

"J’ai déjà posté l’audio. On a l’audio où il dit qu’il a invoqué Allah pour ma destruction. Qu’il a demandé mon anéantissement et que le Maroc était chez lui. Que quand j’allais atterrir au Maroc, il allait me faire du mal."

Comme il s'est senti agressé, il a décidé de répondre. Et il ira jusqu'au bout !

"Donc moi, quand on m’attaque comme ça, je ne te lâche plus ! Je vais l’exterminer lui. Je ne suis pas pour la violence, mais parfois la violence est nécessaire. Désolé."