Jul : l'incroyable succès de sa boutique éphémère

Le Jul Store a ouvert le 9 juin 2023.

C'était l'événement du week-end à Marseille ! En bandes organisées, les marseillais ont découvert la toute nouvelle boutique éphémère Jul Store installée dans le centre commercial les Terrasses du Port. Le J c'est le S et le D c'est le P dans ce showroom où de nombreux accessoires sont estampillés D&P (initiales de la marque "D’Or et de Platine"). Une sortie qui coïncide d'ailleurs avec la sortie de son prochain album, le 28ème de sa carrière, "C’est quand qu’il s’éteint" où il lance une pique contre le gouvernement dans son single "Entraînement". "64 ans la retraite, il respecte pas l’peuple le gouvernement" rappe celui que l'on surnomme "l'Ovni".

"C’est une super opération de communication et de marketing, pour eux comme pour nous. A la mi-journée, environ 2.000 personnes sont venues juste pour la boutique" a confié Marie Canton, la directrice du centre commercial des Terrasses du port à 20 Minutes.

Niveau prix, les tarifs restent raisonnables. 20 euros pour les tee-shirts, même prix pour le bob avec le CD. Pour les fans, des claquettes, des chaussettes ou encore des casquettes sont disponibles. "On reviendra un autre jour. Là, il y a trop de monde, on est juste venu voir si Jul serait là… Et un peu les gadjis aussi." a révélé un fan de l'interprète du titre "Bijou".

La boutique est ouverte 👽❤️✊

Rdv au centre @LesTDP ma team pic.twitter.com/gs738odXBA

Ne traînez pas, les portes du Jul Store resteront ouvertes jusqu’au 25 juin. Qui sait, peut-être aurez-vous l'occasion de croiser "le sang" en personne ?