Jul : découvrez le trackliting de "C'est quand qu'il s'éteint ?"

On rentre dans la dernière ligne droite pour le nouvel album de Jul "C'est quand qu'il s'éteint ?" puisqu'il sortira le vendredi 9 juin. Le rappeur phocéen vient de dévoiler le trackliting de ce projet qui s'annonce une nouvelle fois copieux avec 21 titres et des featurings avec Vacra, DJ Sozé, Obilisa & Medi Meyz et Nia.

C’est quand qu’il s’éteint ? - LA TRACKLIST ✊✊

Lalbum arrive semaine prochaine 👽👽

— Jul (@jul) May 31, 2023

Découvrez le tracklisting complet de "C'est quand qu'il s'éteint ?" :