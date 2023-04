Kanye West ne devrait pas être candidat lors de la prochaine élection présidentielle américaine

Il veut se concentrer sur sa famille.

Kanye West semble calme en ce moment, plus apaisé. Toujours est-il qu'il ne multiplie plus les déclarations à l'emporte-pièce sur les réseaux ou en interview. Il faut dire que cela a coûté très cher, tant financièrement qu'en termes d'image. Mieux, il paraît même plus "raisonnable", un terme à quand même mettre entre guillemets quand on parle de YE. Mais, selon toutes vraisemblance et selon des sources concordantes venues des Etats-Unis, Yeezus envisage même très sérieusement de se retirer de la prochaine course à la présidence américaine. Si Kanye n'a pas officiellement pris la parole à ce sujet, Adam Camacho, qui travaille sur un documentaire censé suivre la campagne présidentielle du candidat West s'est montré plus loquace lors d'une interview au Daily Beast. Selon lui, Kanye West veut qu'on le laisse tranquille désormais. Il aurait en effet dit à Camacho ;

"En ce moment, je vis ma vie. Je me concentre sur l’école, la Donda Academy, sur ma nouvelle femme, mes enfants, et c’est tout. Je veux qu’on me laisse tranquille."

Une autre source anonyme, un employé du rappeur va dans le même sens et explique :

"Ses intérêts sont focalisés sur ses enfants, sa famille et ses démarches créatives. Quiconque affirme représenter Ye sur le plan politique est un charlatan. Il n’y a aucune volonté politique."

Kanye West quitte Instagram

D'ailleurs, sans doute dans le même état d'esprit, Kanye West a pris la décision de s'éloigner des réseaux sociaux et il a désactivé son compte Instagram. Il a juste publié le formulaire en guise d'adieu et quelques minutes plus tard le compte de Ye n'était plus accessible.