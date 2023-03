Booba : Maes partage une pétition pour empêcher sa venue au Maroc

Le Duc ne va pas apprécier si ça touche au portefeuille...

La tension entre Maes et Booba est à son comble. Les deux artistes s'allument via réseaux interposés depuis presque un an désormais, après leur embrouille autour du titre "Pablo". Insultes, famille, et même proposition d'octogone, tout y passe, comme souvent lorsqu'on rentre en clash avec le Duc. Maes a donc rejoint Rohff et Gims dans l'équipe de ceux qui attaquent le plus Kopp sur les réseaux, et ça n'est visiblement pas prêt de s'arrêter.

En effet, Booba avait prévu de venir au Maroc en juin, pour donner notamment un concert à Casablanca. Maes a sauté sur l'occasion pour faire gonfler une polémique autour des lyrics de B2O sur les "beurettes", et tenter de faire annuler la venue de B2O au Maroc. Ce qui le priverait notamment des sous du concert. Le rappeur de Sevran est même allé encore plus loin, en postant sur Twitter le lien d'une pétition contre la venue de Booba au Maroc pour son concert du 21 juin.

Un concert dont la tenue est donc assez compromise pour le moment. 1 830 personnes ont pour le moment signé la pétition contre la venue de Booba au Maroc, et l'objectif était apparemment fixé à 2 500 pour que l'initiative soit reprise par les médias locaux. Après ça, on imaginerait mal les autorités marocaines autoriser le concert, devant des risques de troubles à l'ordre public évidents. Mais pour le moment, on reste assez loin d'une hypothétique annulation.

Que ce soit Sadek à Dubaï ou encore Maes à Casablanca, les ennemis du Duc semblent avoir adopté l'annulation des concerts comme une vraie arme.