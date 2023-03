Maes prend la défense de Kayna Samet attaquée par Booba

Kayna Samet a pu compter sur le soutien de Maes suite aux attaques de Booba.

Comparée à une momie et qualifiée de "grosse traitre opportuniste" par Booba, Kayna Samet s'est attiré les foudres du Duc en acceptant un featuring avec son ennemi Maes. Comme souvent, l'interprète du titre "Tombé pour elle" a considéré le geste de son ancienne protégée comme une trahison suprême. Prise pour cible, l'ex de Sinik a pu compter sur le soutien du rappeur Sevranais bien déterminé à la défendre face aux attaques du père de Luna et d'Omar. Bienveillant avec la chanteuse - qui reste jusque-là silencieuse face aux piques du Duc de Boulogne - , il a d'abord tenu à la rassurer comme il l'a confié aux journalistes de Raplume : "Je lui ai envoyé un message : “Calcule pas, c’est un gosse de riche, il fait une crise”".

Très protecteur avec la rappeuse originaire de Nice, il indique d'ailleurs que leur featuring "Boite à gants" sera l'un des titres phares de son dernier opus, n'en déplaise à Booba. "C’est mon coup de coeur de l’album. C’est mon premier feat féminin, et j’en suis grave fier. C’est une dinguerie, franchement c’est lourd. Et ça va lui foutre encore plus la haine quand il va entendre le son" a-t-il confié, fier de pouvoir provoquer encore un peu plus l'interprète du titre Petite fille. Pour rappel, ce titre sera disponible sur le prochain album de Maes, "Omerta" (dans les bacs le 10 mars 2023).

"C’est une question de timing, de prod. Il faut que plein de choses s’assemblent pour réaliser le bon feat. Des fois c’est facile, des fois ça peut prendre du temps" a également ajouté Maes à propos de sa collaboration avec Kayna qu'il considère comme une "légende" du rap féminin.