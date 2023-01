Aya Nakamura : sa solution face aux haters ? Regarder son compte en banque...

Une méthode qui fait ses preuves.

Ce vendredi 27 janvier est un jour événement. C'est celui de la sortie du nouvel album d'Aya Nakamura, "DNK" (ce sont les consoles de Dianoko, son vrai nom de famille, NDLR). Logiquement, la chanteuse est en plein marathon promotionnel et on la retrouve en interview un peu partout. Lucide, elle sait qu'elle est devenue une immense star avec ce que cela comporte comme soucis et difficultés. Pour elle, il est devenu difficile de mener "une vie normale" mais elle s'en accommode. Elle a voulu le succès, elle l'a, elle vit avec. Aya est pleine de fraîcheur et pleine de recul sur sa situation.

C'est ainsi que, dans le podcast "Canapé Six Places" de Léna Situations, elle a expliqué son rapport aux haters et les attaques dont elle régulièrement l'objet.

"Il faut prendre du recul. Il faut être bien entouré aussi. Il faut surtout déjà se dire, ‘C’est bon, tu sais quoi, c’est la vie, c’est la célébrité, il y a toujours des gens qui vont parler."

Elle l'a bien compris lorsqu'elle a instinctivement réagi après que Nikos Aliagas ait plusieurs fois écorché son nom. Devant la pression, elle avait dû retirer son tweet.

"Les débuts, cet acharnement par rapport à ça, pour moi c’était wouah… Tu ne vas pas plaire à tout le monde."

Elle a sans doute un peu plus de mal envers ceux qui critiquent sa musique mais, pour passer ce cap, elle possède une solution radicale...

"Je me disais, mais d’où vous vous permettez de dire que mes sons ce sont des tops lines ? Vous étiez avec moi quand j’ai travaillé, quand j’étais en studio pendant des heures ? Après bon, je regarde mon compte en banque, je me dis, ça va..."

Aya Nakamura donne le meilleur d'elle-même pour ses fans

Elle préfère se consacrer sur ceux qui lui attribuent le surnom de queen, même si, sur ce sujet aussi, elle prend du recul comme elle l'a expliqué à BFMTV.

"Je le vois comme un synonyme de leader. On me voit plus comme une leader qu'une suiveuse, une fille qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'elle veut. Il y a aussi le côté un peu sûre de moi. Un peu trop sûre, je pense. On me l'a déjà reproché."

Mais c'est pour eux, qu'elle donne le meilleur d'elle-même comme aujourd'hui, avec la sortie de "DNK".