Aya Nakamura : ses deux Bercy complets en seulement trois heures

Son retour créé l'enthousiasme !

Aya Nakamura a fait son grand retour sur la scène artistique et médiatique avec une grosse série d'annonces : un nouvel album et un concert à l'AccorArena de Bercy à Paris. L'enthousiasme a été tel qu'une deuxième date a été annoncée dans la foulée. L'interprète de "Doudou" se produira donc le 26 mai 2023 ainsi que le 27 mai dans cette salle et les deux concerts sont complets. L'ensemble des places, plus de 40 000 quand même, a été vendu en moins de trois heures à la grande satisfaction de la chanteuse qui s'est félicité de la fidélité de son public sur Twitter.