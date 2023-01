Booba vole au secours d'Omar Sy pris dans une polémique

Une fois n'est pas coutume, le Duc est au soutien.

Pour une fois, on va parler de Booba mais pas parce qu'il clashe quelqu'un. Non, exceptionnellement, il est d'accord avec quelqu'un et lui offre son soutien. Et surtout, la personne à qui il donne de la force n'est pas un de ses proches mais bien un de ses anciens ennemis puisqu'il s'agit d'Omar Sy qu'il avait violemment critiqué il y a quelque temps. Cette fois, le Duc se porte à son secours puisque le comédien est attaqué sur à ses déclarations sur la guerre dans une interview pour le Parisien. Bon, dans la foulée, cela sert le rappeur dans son nouveau combat contre Cyril Hanouna et l'équipe de "TPMP".

"Je suis surpris que les gens soient si atteints. Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints ? On se rappelle que l'homme est capable d'envahir, d'attaquer des civils, des enfants. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte."

C'est cette phrase qui a outré hommes politiques et personnalités publiques comme les chroniqueurs de "TPMP" alors le Duc a décidé d'intervenir.