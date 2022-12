Damso : les quatre morceaux qui l'ont fait signer chez 92i

Evidemment, c'est du lourd.

Avant de se faire clasher par son ex-patron, Damso avait réalisé un coup en or en signant chez 92i, le label dirigé par Booba, entre 2015 et 2016. Une signature qui lui a offert une énorme visibilité, bien que l'histoire se soit un peu mal terminée entre les deux monstres du rap game. Le Damso de l'époque n'avait d'ailleurs rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui : il était plus provocateur, plus clivant. Aujourd'hui, c'est un artiste beaucoup plus apaisé, mais aussi beaucoup plus polyvalent.

S'il n'a pas sorti d'albums en 2022, il aura encore fait l'actualité, notamment avec ses 4 Bercy remplis d'affilée à la mi-décembre. La chaîne Youtube "Viens on discute" a profité de cette fin d'année pour discuter de Dems avec Le Motif, producteur belge, frère de Shay, et qui a pas mal aidé Damso à ses débuts. Ce dernier a voulu dévoiler aux internautes quels sont les morceaux qui ont convaincu Booba de signer Damso chez 92i, et vous en connaîtrez probablement quelques uns.

Pour commencer, il y a "Débrouillard", véritable hymne de Damso qui avait giflé tout le rap game lors de sa sortie. On retrouve également "Peur d'être sobre", "Jour Meilleur" et "Une âme pour deux". Booba a par la suite décidé d'inviter le belge sur "Pinocchio", véritable banger, juste avant la sortie de l’album "Batterie Faible" de Damso, en 2016. A partir de là, l'historie est en marche, et on connaît tous la suite. On aimerait cependant bien connaître la véritable raison de la rupture entre Damso et le 92i...