Damso au 20H sur TF1 : "Je ne pense plus comme avant"

Quel incroyable parcours.

Damso aura en quelques années profondément marqué le rap Fr. Depuis la sortie de "Batterie Faible", en 2016, il concentre une bonne partie de l'attention du public rap, qui est souvent très vif pour aller écouter ses nouveaux clips, morceaux, ou albums. Ou encore, pour se presser à ses concerts, on l'a d'ailleurs bien vu en cette fin d'année. Le Belge a rempli 4 fois Bercy d'affilée, tout simplement, et tout ça mi-décembre, clairement pas la période idéale pour les grands rassemblements de foule.

On comprend donc que le rappeur continue de fasciner. Ce qui est intéressant, c'est d'observer à quel point il est en train de repousser les frontières avec sa musique, en touchant de plus en plus de monde, jusqu'au JT de 20H de TF1. Une étape symbolique, qui ne va pas forcément lui rapporter beaucoup plus de fans (il en a déjà énormément), mais qui signifie que Damso fait désormais partie de ces stars que les médias sont obligés de valider, tant leur aura est forte.

Les caméras de TF1 n'ont évidemment pas pu passer à côté du phénomène et de ses 4 Bercy en fin d'année, et ont décidé de suivre le rappeur lors d'un des concerts. Ils ont même interviewé Angèle, pour qu'elle raconte tout le bien qu'elle pense de Damso, avec qui elle a partagé la scène à de nombreuses reprises. Quant à Damso, il est toujours aussi naturel et philosophe en interview : "à 30 ans, je ne pense pas du tout comme avant. Je suis en train de développer des nouvelles choses que je ne connaissais pas non plus. L’importance d'être vulnérable, je ne connaissais pas ça avant. Je trouve que c'est intéressant d'être vulnérable".

Un gros big up à Damso pour les travaux !