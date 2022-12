Sadek sort du silence, on ne le reconnaît pas !

Il compte bien mettre les choses au clair.

Plutôt discret ces derniers temps, Sadek revient sur les réseaux pour une raison particulière. Une photo, où il est méconnaissable, fait le tour de la Toile et oblige le rappeur à donner quelques explications.

Cela fait quand même plusieurs mois que Sadek a disparu des radars. Effectivement, en ce qui concerne sa musique, le dernier projet de l’artiste remonte à 2021. Il avait dévoilé en avril, son septième album "Aimons-nous vivants", avec Ninho, SCH, Heuss L’Enfoiré, Vald, Sofiane, Lacrim, Da Uzi ou encore SCH présents sur le projet. Si musicalement, il s’est fait plus discret par la suite, ce n’était pas le cas concernant sa vie privée. En effet, le rappeur de Neuilly-Plaisance s’est retrouvé au cœur d’un énorme clash avec Booba. Durant de longues semaines, Dek-sa et le Duc se sont attaqués sur les réseaux sociaux et ont été sans pitié. Musique, business, physique, famille, tout y est passé. Le conflit a tout de même pris fin, avec la disparition de Sadek des réseaux sociaux.

S’il était aux abonnés absents depuis, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En effet, avec la magie d’Internet, un rien peut se transformer en buzz et le rappeur l’apprend à ses dépens. Depuis quelques jours, une photo de l’artiste fait le tour de la toile suscitant de nombreuses questions. Il faut dire que cette dernière montre un Sadek transformé, avec de longs cheveux bouclés et un visage il semblerait, plus fin, agrémenté d’une grosse barbe.

Elle est réel cette photo de sadek ?

En dirais escobar avant de claqué pic.twitter.com/fMMBqU5d5X — Agentdoofy l’empereur 🇾🇪 (@AgentDoofyy) December 13, 2022

Un cliché à prendre tout de même avec des pincettes puisqu’on ne connait ni sa provenance, ni son contexte, ni même la date à laquelle il a été pris. Si certains internautes restent perplexes, d’autres y interprètent une fin de carrière pour l’interprète de "Scottie Pippen". Des rumeurs que le principal concerné a décidé de stopper. Sur Instagram, Sadek s’est exprimé sur le sujet :

"Bon je vois une photo de moi circuler… j’avais plus envie de parler, mais je ne veux pas qu’on parle à ma place non plus. Je vous expliquerai tout demain à 22h en live sur ma chaîne YouTube et après laissez-moi tranquille".

C’est donc ce jeudi 15 décembre que Sadek répondra à toutes les questions en suspens et mettra fin aux spéculations.