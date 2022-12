Maes était dans le public d'un showcase de Rohff

Ça y est, ils ne se quittent plus.

Maes a de nouveau donné de la force à Rohff en assistant à un de ses showcases à Dubaï. Une action qu’il a partagé avec fierté sur ses réseaux. S’agit-il d’une nouvelle provocation envers Booba ?

Une nouvelle fois, le rappeur de Sevran s’est affiché à une représentation de Rohff. Il y a peu de temps, il s’était déjà filmé en train de chanter les paroles des musiques d’Housni lors d’un concert. Aujourd’hui, c’est à un showcase du rappeur du 94, à Dubaï que Maes s’est montré, en partageant des moments de la soirée en story Instagram.

Showcase de Rohff à Dubai avec la présence de Maes en spectateur 🎶📈 pic.twitter.com/3BN1OnBuKP — 9️⃣🌐Rohff News🌐4️⃣ (@Rohff_News) December 11, 2022

Si le Sevranais semble beaucoup apprécier le show, ce moment n’est pas sans rappeler sa présence au concert de Gims récemment. Pour la faire courte, on a d’un côté, Maes et de l’autre, des ennemis de Booba qui apprécient sa force et son respect. Il n’est pas nécessaire de faire de longs calculs pour comprendre que l’interprète de "Fetty Wap" n’a pas agi au hasard. De plus, dans l’une des vidéos qu’il a partagé sur ses réseaux, on peut le voir filmer la montre qu’il a au poignet, accessoire qui a fait jaser B2O il y a seulement quelques jours. C’est donc tout en finesse que Maes vient de lancer une nouvelle pique à Booba. Si sur la toile, les réactions ont été nombreuses, c’est essentiellement celle de ce dernier qui est attendue.