Blueface arrêté pour tentative de meurtre

Nouvelle arrestation pour le bad boy du rap game us.

Blueface s’est fait rattraper par la justice. Suite à un mandat d’arrêt émis contre lui sur une affaire de tentative de meurtre, le rappeur a été interpellé à Las Vegas.

Ces derniers mois, l’artiste de 25 ans fait davantage parler de lui pour ses frasques que pour sa musique. Malgré quelques sorties de singles ou de featurings par-ci par-là, c’est principalement pour ses déboires avec la justice et sa relation toxique avec sa petite-amie Chrisean Rock qu'il défraie la chronique. En effet, cette dernière et l’interprète de "Street Signs" partagent largement leur relation en dents de scie sur les réseaux sociaux et surtout, leurs comportements autodestructeurs (drogues, alcool, violences conjugales etc.). Ils ont d’ailleurs annoncé l’arrivée prochaine d’une télé-réalité sur leur couple.

C’est justement en compagnie de Chrisean que Bueface s’est fait arrêter, le mardi 15 novembre devant un restaurant de Las Vegas. Une arrestation qui intervient seulement quelques mois après s’être fait embarquer pour possession d’armes, à Los Angeles. Selon TMZ, cette fois-ci, un mandat d’arrêt avait été émis contre lui pour tentative de meurtre avec une arme feu mortelle et pour utilisation d’une arme ou de gaz lacrymogène dans une structure occupée. Des faits qui se seraient produits le 8 octobre dernier.

Dans une vidéo relayée également par le média américain, on peut apercevoir plusieurs policiers mettre le rappeur à terre et lui passer les menottes devant une Chrisean complètement déboussolée et un Blueface surpris, puis amusé. Le rappeur a été conduit au centre de détention de Clark County de l’état de Washington et est donc loin d’en avoir terminé avec la justice...