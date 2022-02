Blueface arrêté !

Le rappeur a été embarqué pour possession d'arme à Los Angeles.

Le rappeur Blueface se traîne une sale réputation de bad boy, même dans le milieu du rap US. Il faut dire que le type a de quoi faire peur, lui qui pratique la boxe à mains nues à plutôt haut niveau (le bare-knuckle, très violent sport de combat) et qui est aussi un ancien membre des Crips. Il n'est d'ailleurs pas le plus actif dans le rap game depuis deux ans, se contentant de sortir quelques feats de qualité, même si un album est prévu pour l'année 2022. Mais peut-être que le projet aura un peu de retard, puisque le rappeur vient d'être arrêté.

Blueface a en effet été arrêté pour possession d'arme, pas très loin d'Hollywood. Le rappeur était en train de conduire sur Sunset Bouelvard, d'après TMZ, avec pas mal de passagers à bord. Il a été sommé de s'arrêter quand les policiers ont remarqué que son véhicule était mal enregistré. Puis, lorsqu'ils lui ont demandé son permis, les policiers ont vu que ce-dernier était suspendu. Les autorités ont alors entamé la fouille du véhicule et ont fini par trouver un pistolet chargé.

Blueface a don été embarqué, mais pas les autres passagers de son véhicule. La LAPD semble avoir considérablement durci le ton à Los Angeles, qui s'apprête à accueillir ce soir la finale du SuperBowl, et qui connaît déjà son lot de débordements avec les rappeurs : la fusillade avec Kodak Black, la bagarre de DaBaby avec le frère de son ex, et maintenant, Blueface qui se balade avec une arme chargée. On espère que ça va s'arrêter là et que ça ne va pas se terminer par un décès...