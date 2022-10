Les fortunes du rap game US en 2022

Il y a eu des très gros sous de l'autre côté de l'Atlantique.

Maintenant que l'année 2022 touche bientôt à sa fin, ça va être l'heure de faire le bilan de ces douze derniers mois qui auront été bien mouvementés dans le rap game, en particulier aux USA : quelques très grosses sorties, des clashs avec beaucoup de buzz, Kanye West qui recommence à assurer le spectacle (ça ne devrait plus durer très longtemps cependant), bref, il s'est passé des choses. Surtout, les stars du game US ont amassé encore plus de gros sous.

Car Zack O'Malley, ancien journaliste de chez Forbes, a dévoilé la liste des rappeurs ayant pris le plus de thunes sur l'année 2022. Et pour une fois il ya eu pas mal de changements. Depuis deux ans, Kanye West était sur un petit nuage et gagnait chaque année de plus en plus d'argent. Une dynamique aujourd'hui complètement arrêtée après les polémiques récentes. Jay-Z, lui, par contre, a fait grimper sa fortune à 1,5 milliards de dollars, grâce à ses parts dans Fenty, D'Ussé (cognac), et évidemment Roc Nation et Armand de Brignac, ses deux principales sources de revenus.

Il est suivi de près par P.Diddy, qui est cette année officiellement devenu milliardaire grâce au partenariat entre sa marque Cirôc et Diageo, qui lui rapporte plus de 60 millions par an. Kanye, lui, n'est plus qu'à la troisième place après la fin de son deal avec Adidas, qui lui assurait auparavant une place chez les milliardaires. Sa fortune est estimée à 500 millions mais c'est difficile d'être précis, car cela dépend beaucoup de la valeur financière qu'on accorde à sa marque Yeezy.

Berner, membre du Taylor Gang de Wiz Khalifa, a atteint les 410 millions de fortune personnel grâce à son business de graines de weed, et ses cookies à la beuh. Dr. Dre a fait une belle chute dans le classement, lui qui n'est désormais estimé qu'à 400 millions d'euros, notamment à cause de son divorce et de ce qu'il sera obligé de payer à son ex-femme. Voilà, on a fait le tour à peu près des rappeurs les plus fortunés cette année, et il y a donc eu de sacrés changements.