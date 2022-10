Diddy continue de " Gotta Move On" avec trois remix !

This is the remix baby !





Capitalisant sur le succès de son single "Gotta Move On" avec Bryson Tiller, Diddy sort non pas un ou deux, mais trois nouveaux remix. Mélangeant un extrait du classique des années 80 de Phil Collins, "In The Air Tonight", le fondateur de Love Records fait appel à Ashanti et Yung Miami pour son "Queens Remix". Mais il y a aussi le "Cool & Dre Remix" qui sample un extrait du tube "I Keep Forgettin" de Michael McDonald. Sur le "Kings Remix", Diddy prend le remix précédemment publié de Fabolous et colle un nouveau couplet de Tory Lanez.