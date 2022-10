Jay-Z désigné meilleur rappeur vivant par Joe Budden

Un débat toujours passionnant.

Joe Budden n'est pas réputé pour avoir le compliment facile. Au contraire, il a plutôt la dent dure et il aime le conflit. Alors quand il dresse un Top des meilleurs rappeurs vivants et que, finalement, il réduit sa liste pour n'e garder un, Jay-Z, on arrête tout et on l'écoute. Le natif du New Jersey a rejoint Brian "B.Dot" Miller pour un épisode de Brackets dans les studios Complex. Au départ, il a délimité un groupe de 4 qui comprend Jay-Z, Kendrick Lamar, Lil Wayne et J. Cole avant d'y réfléchir à voix haute.

"Pour moi, Cole n'en est pas encore là. Même s'il se classe dans le top 15... Pour moi, Kendrick est objectivement un membre du top 10 des meilleurs rappeurs de tous les temps."

Finalement, il en a conclu qu'Hov était le meilleur à n'avoir jamais touché un micro ce dont son hôte, B.Dot a lui-même convenu après avoir sorti son propre Top Ten qui a relancé le débat puisqu'il a parlé de Lil Wayne, Kendrick Lamar, Drake, Eminem, Rakim, Nas, Kanye West, 2Pac, The Notorious B.I.G. et JAY-Z en les classant du 10e au premier. Ce à quoi Budden a immédiatement répliqué :

"Je déteste ton classement, c'est juste une liste de mecs actuels. Cela ne ressemble pas à une liste de rappeurs. Kanye a des ghostwriters et il y a des rumeurs autour de Drake sur ce sujet..."

Budden était quand même d'accord pour y placer Biggie mais il a mis un bémol arguant du fait que B.I.G n'avait sorti que deux albums et que Diddy avait très présent à chaque fois.

"Il n'a que deux albums... Et quelle part attribuons-nous à Biggie et Biggie seul… Quel rôle donnez-vous à Puff dans ces deux albums ? Je mers un bémol car après la mort de Biggie, Puff a montré qu'il pouvait continuer à composer des albums hallucinants."

Budden n'était pas non plus d'accord pour qu'Eminem figure dans la liste des 10 meilleurs rappeurs car, pour lui, sa musique a mal vieilli.