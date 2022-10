Migos bientôt réuni à nouveau?

Quavo et Takeoff n'ont pas l'air contre !

Le groupe mythique d'Atlanta, Migos, s'est séparé pour de bon en 2022. Une séparation sans véritable explication même si Quavo avait mentionné le manque de loyauté de la part d'Offset, parti du groupe depuis. Le trio est désormais un duo, composé uniquement de Quavo et Takeoff, et semble un peu inactif, après une période où le groupe avait pourtant dominé les charts en imposant la trap un peu partout dans le monde. Mais cette séparation pourrait bien prendre fin, au moins temporairement.

Quavo et Takeoff étaient tous les deux invités par N.O.R.E. dans son célèbre podcast "Drink Champs" cette semaine. L'animateur leur a demandé si les rappeurs comptaient participer à un Verzuz, ce à quoi ils ont répondu, plein d'egotrip : "Donne les noms de ceux dont tu penses qu'ils peuvent battle avec nous", en disant qu'ils excluent les anciennes légendes du game qu'ils ne "veulent pas ennuyer avec ça". Alors N.O.R.E leur a subtilement demandé : "On ne pourrait pas faire une petite réunion des Migos pour un Verzuz ? Non ?"

Immédiatement Takeoff a répondu : "Merde, si le chèque est bien pourquoi pas !". Voilà donc une bonne nouvelle pour les fans de Migos qui pourraient à nouveau être réunis sur scène, si jamais quelqu'un leur sort un gros chèque. Autrement, ça a peut de chances d'arriver si on en croit les propos de Quavo notamment, qui avait bien allumé Offset malgré leurs liens familiaux, avec cette mystérieuse histoire de manque de loyauté...