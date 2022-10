Luv Resval : le rap français lui rend hommage

Le game est évidemment sous le choc...

La terrible nouvelle est tombée hier dans la soirée : Luv Resval, le jeune rappeur français issu de la scène du 91, proche d'Alkpote notamment, est décédé à l'âge de 24 ans. Un décès précoce qui a été causé, selon les premières informations, par une grave crise d'asthme, et qui a été annoncé par sa famille sur les réseaux sociaux. Le rappeur s'était fait connaître en featant avec pas mal de figures de l'underground, avant de diversifier peu à peu son style et forcément sa disparition soudaine a fait réagir ses collègues du game.

A commencer par Alkpote, qui avait quasiment lancé le jeune Luv dans le game il y a quelques années, en faisant des feats avec lui mais aussi comme une sorte de grand frère, qui emmenait son petit frère dans toutes ses interviews, sur scène. En sotry sur Instagram, l'Empereur a donc déclaré sobrement "repose en paix petit frère on t'oubliera jamais". Kaaris, Koba la D et Gazo ont également tous exprimé leur tristesse via des sotrys Instagram.

Ashh a rendu un hommage émouvant à Luv Resval, en concert :



"Luv c'était une personne en or, en dehors d'être un artiste de dingue..." pic.twitter.com/uUAcrvX3Sw — Kultur (@Kulturlesite_) October 21, 2022

repose en paix Luv Resval — alpha wann (@AlphonsoTheDon) October 21, 2022

Putain j’viens d’apprendre le décès de Luv Resval jsuis choqué . Que Dieu lui ouvre les portes du paradis 🕊😓🤲🏿 — Samaké Oumar 🐐🇸🇳 (@Oumardinho) October 21, 2022

Mais ce ne sont pas les seuls : Alpha Wann a tweeté pour la mémoire du jeune homme, ainsi que Freeze Corleone, avec qui Luv avait featé à ses débuts, ainsi que le célèbre manager Oumar, aka Oumardinho, mais aussi Bigflo et Oli. Le rappeur Ashh lui a rendu un poignant hommage sur scène. Preuve que la personnalité de bon vivant du jeune Luv Resval l'a rendu attachant auprès de tout le rap game, alors qu'il souffrait en parallèle de graves crises d'asthme depuis sa naissance, d'après sa famille, à qui on envoie aussi toutes nos condoléances.