50 Cent : son fils Marquise répond à ses attaques, le clash se poursuit

Décidemment, rien ne va plus entre 50 Cent et son fils Marquise. Que ce soit en interview ou via les réseaux sociaux, les deux continuent de régler leurs problèmes familiaux sur la place public.

Fif’ et son fils aîné sont la preuve qu’on ne choisit pas sa famille. Cependant, le père et le fils ont tout de même porté le terme "conflit familial" à tout nouveau level. Cela fait maintenant plusieurs semaines que leurs rapports sont compliqués et surtout, visible par le monde entier. D’un côté, un fils qui clame haut et fort que le rappeur est un mauvais père qui se n’est jamais occupé de lui et de l’autre, un artiste mondialement connu qui s’amuse de la situation et assure que son enfant cherche uniquement de l’argent et de l’attention. Une situation qui semble donc sans issue et qui a même fait réagir le plus grand ennemi du business man, the Game.

Cependant, face aux dernières attaques de Fifty lors d’une interview "The Breakfast Club" sur la radio Power, Marquise a décidé de répondre à son père dans un long message partagé sur sa page Instagram le jeudi 20 octobre. Celui-ci semble prêt à avoir une conversation entre hommes et en face à face, avec son paternel. Accompagné d’une série de photos, il déclare :

"Maintenant vous voyez, j’essaie de contacter et de parler à mon père, comme un homme, devant le monde entier et même en coulisse. Je n’ai pas ton numéro et ça fait des années que tu m’as bloqué sur tes réseaux sociaux, donc je ne peux pas t’envoyer un message privé moi-même. Puis toutes nos connaissances mutuelles ont peur de se mêler de cette l’histoire parce qu’elles ont peur de toi".

Il ajoute ensuite :

"On dirait que c’est le seul moyen que j’ai pour t’interpeller. Je ne suis plus un enfant, il n’y a pas ma maman à côté. Je n’ai ni envie ni besoin de ton argent. Je me défends tout seul aussi. Je n’aime pas avoir l’attention sur moi et pourtant il y a eu tellement d’opportunité que j’aurai pu saisir, mais j’ai choisi de ne pas le faire. J’ai vu ton interview pour le "Breakfast Club" et a aucun moment tu n’as pris tes responsabilités. Il était juste question d’égo, de reproches et encore d’argent comme si tu étais l’enfant dans la situation. Ces messages étaient de moi, je t’attendais à l’extérieur, ce jour où tu as brisé mon cœur. Je t’ai pardonné pour ça. Je suis prêt, quand toi tu le seras pour t’asseoir et discuter".

Au moins, les choses sont dites. Il est néanmoins moins sûr que son message ait atteint sle principal concerné, tant leur relation est conflictuelle. L’avenir nous dira si les choses s’améliorent… ou empirent.