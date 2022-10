50 Cent revient sur sa relation avec son fils Marquise

En interview pour "The Breakfast Club" sur la radio Power, 50 Cent s'est confié sur ses liens avec son fils de 26 ans, Marquise Jackson. Une relation conflictuelle que le rappeur comprend.

Depuis quelques jours, 50 Cent et son fils Marquise s'embrouillent publiquement, ce dernier reprochant à son père de ne pas lui donner assez d'argent pour vivre correctement. Dans un post partagé sur Instagram au début du mois, Marquise proposait carrément à son père de le payer 6 700 dollars (l'équivalent d'un mois de pension alimentaire pour un enfant) pour passer 24h avec lui. Une pique bien salée à laquelle Fifty avait répondu avec humour et ironie.

Interviewé par Charlamagne tha God du "Breakfast Club", le rappeur new-yorkais s'est confié plus sérieusement sur sa relation avec son fils de 26 ans. Il a notamment expliqué que Marquise ne l'a toujours pas appelé pour qu'ils discutent ensemble en privé, alors que ce dernier avait pourtant affirmé à TMZ vouloir le faire.

Un peu plus loin dans la discussion, Fifty suggère carrément que son fils a été "briefé" pour dire tout ce qu'il raconte dans son interview avec TMZ, notamment sur le fait que son père ne lui donne pas assez d'argent. Pour 50 Cent, c'est même la faute de la mère de Marquise qui l'a conditionné à penser tout ça.

"Tu ne te réveilles pas en te disant : "Oh, finalement j'ai changé d'avis, je ne crois plus en tout ce que je croyais depuis toujours". [...] Je leur donnais un demi-million de dollars par an [...] mais elle attendait toujours plus. C'est pour ça que j'ai fini par signer pour une pension alimentaire. Parce qu'elle ne comprenait pas que je donnais plus que ce que j'étais supposé donné."