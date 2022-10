Booba se moque de l'agression de Vegedream, dossiers à l'appui...

Le Duc ne croit pas du tout à la version du chanteur.

Ne jamais faire d'erreurs... C'est l'attitude à adopter quand on est dans le rap game et qu'on ne veut pas se faire reprendre de volée par Booba. Porté par sa victoire judiciaire contre Magali Berdah et la possibilité de récupérer le compte Instagram OKLM, le Duc s'est fait un plaisir de shooter Vegedream qui a été agressé hier en Seine-Saint-Denis en publiant dossiers et photos à charge sur le compte Instagram ifp92i.

Rappel des faits. Ce lundi 3 octobre, on apprenait que Vegedream a été agressé par trois hommes dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre alors qu'il s'apprêtait à rejoindre une prostituée. Après cette révélation, le chanteur du tube "Ramenez la coupe à la maison" a pris la parole sur les réseaux sociaux puis dans l'émission "TPMP" pour donner sa propre version des faits.

"L'histoire, ce n'est pas du tout ce qu'on a pu lire dans les journaux. Est-ce que vous vous rendez-compte à quel point ça va vite quand vous donnez des fausses informations ? Ça peut gâcher la vie de quelqu'un comme ça bêtement. La vraie histoire, c'est que je devais aller au studio, je ne sais pas si on m'a fliqué ou je ne sais quoi mais on a essayé de voler ma moto, je me suis abrité chez des gens et de là j'entends des histoires de prostituées. Rien à voir en vérité. On a essayé de me gazer, je n'ai même pas prévenu ma famille [...] Je ne sais pas. J'ai un audio de la police qui dit que je leur ai demandé mais pourquoi y-a t-il une affaire de prostitution ? Ça vient d'où ? Faites attention, franchement."

Une justification qui n'a pas eu l'air de convaincre le Duc qui s'est empressé de démonter à la fois l'artiste et sa version des faits, photos et dossiers à l'appui...

Le pire dans tout ça peut-être, c'est que Booba lui promet "d'approfondir". Autrement dit, il va se renseigner et s'acharner comme il l'a déjà fait par le passé pour La Fouine, Rohff ou encore Kaaris. On espère que Vegedream a le moral et les épaules solides car il n'est jamais bon être pris pour cible par le Duc...