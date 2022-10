Booba s'amuse de la rumeur de séparation entre Gims et DemDem

Le Duc ne lâche rien.

Booba semble peu à peu redorer son image publique, après plusieurs polémiques nauséabondes comme celle où il relayait les propos de Zemmour, les accusations de harcèlement, les rumeurs de relations sexuelles avec mineures. Désormais, le Duc est aussi devenu le visage de la lutte contre les influenceurs/voleurs et les placements de produits frauduleux. S'ils s'est concentré sur les époux Blata et Magalie Berdah récemment, il n'a pas oublié Gims et sa femme DemDem, proches des influenceurs eux aussi.

La rivalité entre Gims et Booba n'a toujours pas faibli et cette semaine, Booba a fait ce qu'on appelle un coup bas, en attaquant Gims à propos d'une rumeur selon laquelle il se serait fait largué par sa femme DemDem. C'est en effet la rumeur qui agite la Toile depuis quelques jours, puisque Meugi et sa femme ne s'affichent plus ensemble sur Instagram, même si ici on pense que ça n'a rien à voir avec une séparation. En tout cas, Booba a commenté l'affaire avec son compte Twitter, en repostant les titres des sites people parlant de cette rumeur.

Ça serait vraiment dommage! Les fins de mois difficiles ça porte jamais bonheur 😒 pic.twitter.com/bTery4cdWU — Booba (@booba) September 30, 2022

En texte, on peut lire : "Ça serait vraiment dommage! Les fins de mois difficiles ça porte jamais bonheur". Puis Booba a reposté une autre vidéo dans laquelle Gims danse et chante seul face au micro, en se moquant : "Il est clairement célibataire". Le rappeur de la Sexion d'Assaut a toutefois démenti les rumeurs sur ses réseaux, en envoyant un message d'amour à DemDem. Quant aux fins de mois, même en cas de divorce, on ne se fait pas trop de soucis pour Gims ! il vient d'ailleurs de signer le prochain hymne de la Coupe du Monde, ce qui devrait lu rapport un sacré billet.