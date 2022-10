Coolio : son état de santé quelques jours avant sa mort

La presse s'est emparée du sujet.

Cette semaine, le rap game a perdu un de ses artistes les plus iconiques avec la mort de Coolio. Celui qui est à l'origine du hit interplanétaire "Gangsta's Paradise" (bien aidé par Steevie Wonder) est en effet décédé à l'age de 59 ans, le mercredi 28 septembre. Un décès qui vient une fois de plus d'amputer le rap US d'une de ses stars emblématiques et qui arrive à un âge où on est encore normalement en bonne santé. Forcément attirés par cette affaire, les vautours de la presse people ont donné de plus amples précisions sur les circonstances du décès.

D'après les dires de son manager, Coolio serait donc décédé après un malaise, ils ont tout simplement trouvé le rappeur inanimé après plusieurs minutes d'absence. D'après TMZ, les pompiers sont arrivés assez vite mais n'ont pas réussi à le réanimer. Aucune trace de drogues n'a été retrouvée et les médecins privilégient la piste cardiaque. Cependant, les causes du décès ne sont pas encore entièrement déterminées et d'après plusieurs témoignages recueillis par le média américain, le rappeur allait très bien les jours précédent le drame.

Plusieurs fans l'ont notamment aperçu à l'aéroport de Houston quelques jours avant son décès et ont pris de jolies photos avec lui : "il était content de prendre des photos avec nous. Il a plaisanté avec nous et on a pu discuter avec lui" affirme une jeune femme à TMZ, d'autres ont même été invités par le rappeur à son prochain show. Coolio était donc apparemment en pleine santé et ça devrait jouer en faveur de la thèse du malaise inattendu, qui vous tombe dessus subitement ssas trop d'explications...