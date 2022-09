Pusha T balance un nouveau diss track contre McDonald's

Pusha T est de retour avec un nouveau diss track contre McDonald's, "Rib Roast". Ce n'est pas que le rappeur de The Clipse soit anti-fast food, c'est surtout qu'il travaille pour une chaîne concurrente et que balancer des morceaux contre McDo fait parler des restaurants Arby. Push s'en prend donc au populaire sandwich McRib dans le but évident de faire la promotion de concurrent lancé par Arby, le Real Country Style Rib Sandwich...

"McDonald's what you sellin', mystery meat?/Hop up and go away, what does history teach?" Pusha raps on the track. "Micky D's McRib, you ain't it in the streets/The Real Country Style Rib Sandwich here to compete."