50 Cent réagit sur les propos de Jay-Z et Young Guru à son sujet

Il est évidemment flatté.

Vous le savez sans doute, mais le rap US est une énorme compétition. C'était encore plus vrai il y a 20 ans que maintenant, où tous les rappeurs réfléchissent en termes de public et de marketing. Il y a 25 ans, faire un morceau avec son rival était inconcevable. Les tauliers du rap, à l'époque, guettaient toutes les nouvelles sorties, pour pouvoir rester dans la tendance, voire signer les jeunes artistes sur leur structure. Récemment, on a appris comment Jay-Z avait vécu l'arrivée plutôt brutale de 50 Cent dans le rap game.

Une arrivée qui s'était faite à l'époque à grand renfort de provocation envers les autres artistes de New-York. D'après Young Guru, ingé-son historique de Jay-Z, Jigga est un jour rentré dans les locaux de Roc-A-Fella pour déclarer : "Yo, ce gars, 50 Cent, vous allez tous devoir faire avec lui dans les prochains mois. Vous allez entendre parler de lui". Le prince de New-York a ensuite ajouté que 50 Cent était pour lui un des meilleurs pour écrire et chanter les refrains, peut-être le meilleur de tout le rap game. Notamment grâce au refrain de "I Know You Don't Love Me", un titre de Tony Yayo, dans lequel il parle de Jay-Z.

50 Cent a évidemment réagi sur Instagram, en repostant l'extrait vidéo et en disant dans la légende : "Je vous aime aussi, mes n*gros. J'ai juste besoin de quelqu'un avec qui faire la compétition. Ca me fait trouver mon chemin. Jay sait que je trouve toujours un chemin". En tout cas, Jay-Z avait évidemment vu juste concernant le talent et l'impact de 50 Cent. Un vrai connaisseur du game, même il y a 20 ans.