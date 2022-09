"Donda Academy", l'étrange école privée de Kanye West

Les USA, quel régal franchement.

Kanye West est à nouveau, et comme très souvent, au coeur de l'actualité. Après le "diarrhée-gate" pendant lequel quelqu'un, se faisant passer pour lui, a fait des commentaires concernant la "diarrhée" dont souffrirait Kim Kardashian, le show continue de la part d'un des entertainers les plus actifs du rap game américain. Il a d'ailleurs récemment cassé son partenariat avec Gap, qui refusait de vendre les t-shirts de Ye à 200 euros comme le voulait ce dernier. Mas cette fois, c'est à l'école privée de Kanye qu'on va s'intéresser.

Pas de t-shirts à 200 euros fabriqués par de la main d'oeuvre bon marché et revendus 50 fois le prix, cette fois-ci, on part à la Donda Academy, nom de l'établissement privé ouvert par l'artiste. Le média américain Rolling Stone a tenté de percer les mystères qui entourent l'école et ils ont rapporté quelques infos : le contenu des cours par exemple. Au-delà des matières classiques, les jeunes auront également droit à des cours de chorale, d'art graphique, de films, mais aussi de... Parkour !

Une discipline qui peut étonner mais après tout, c'est un sport comme un autre (un peu plus dangereux, c'est tout). Mais la chose qui interpelle le plus, c'est que les parents doivent signer un accord de non-divulgation au moment de l'inscription de leur enfant à l'école. Pour le reste, il s'agit apparemment d'une sorte d'école new-age pour jeunes plutôt riches, avec un background très chrétien et croyant, forcément, Kanye West étant lui-même un fervent pratiquant.

On espère que tout va bien se passer pour les futurs étudiants, et que Kanye ne va pas fermer son école dans 6 mois sur un coup de tête...