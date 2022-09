Booba : Kayna Samet raconte son Stade de France

La chanteuse était a cœur de l'action.

Booba a une fois de plus marqué l'histoire du rap français le week-end dernier, en proposant un concert d'anthologie dans l'enceinte la plus mythique de l'hexagone : le Stade de France, qui a vu les Bleus gagner en 98 et également Johnny Hallyday allumer le feu. Cette fois, c'est B2O qui a éteint la concurrence, grâce à un show incroyable de plusieurs heures, pendant lesquelles sa fille l'aura notamment rejoint sur scène, ainsi que ... Kayna Samet ! La chanteuse était elle aussi conviée à la fête.

Ensemble, ils ont interprété le morceau classique "Ma Destinée", qui a désormais plus de 20 ans, pour le plus grand plaisir des fans. Et si Booba a été plutôt avare en ressenti et en interviews après le concert, Kayna, elle, est justement passée chez Konbini pour raconter comment ça s'est passé, vu de la scène. "J'ai ressenti énormément d'amour. 80 000 personnes qui chantent en choeur ta chanson. Je voyais plein de lumières, plein de petites silhouettes. C'est un gros truc en fait, rempli de plein d'histoires personnelles. Ça m'a donné le vertige", confie la chanteuse.

Elle avoue également avoir ressenti pas mal de pression après avoir accepté de participer au show, consciente qu'elle serait scrutée par de nombreux fans de Booba, dont certains sont très jeunes. Mais Kayna Samet a surmonté ses peurs pour offrir une très belle prestation. On est vraiment contents qu'ils soient montés tous les deux sur scène pour jouer ce titre. Quoiqu'on en dise, dans ces morceaux de Booba un peu vieux, il y a de sacrées pépites du rap français !