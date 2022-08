Quando Rondo s'est fait tirer dessus !

Accusé d'être responsable de la mort de King Von, Quando Rondo vit avec une cible dans le dos. Il n'est donc pas vraiment surprenant qu'on apprenne aujourd'hui que le rappeur d'Atlanta se soit fait, une nouvelle fois, tirer dessus ce vendredi 19 août en Géorgie. Il n'était pas seul et son ami Lul Pab a été mortellement blessé tandis que les jours du rappeur ne seraient pas en danger et que son état serait stable selon les informations de VladTV.

Une femme identifiée comme sa tante a partagé des nouvelles dans une story Instagram et a insisté sur le fait qu'il allait survivre.

Quando rondo aunt confirmed he’s alright 💚



— thank god I was finna deactivate this shit pic.twitter.com/CY7Cz6M3mD — Youngboy Updates ⚜️ (@YbUpdate) August 20, 2022

Ce n'est pas la première fois que Quando Rondo est pris dans une fusillade. En mai 2021, il s'est déjà fait tirer dessus.

Il faut dire que son lien avec le meurtre de King Von en 2020 fait de lui une cible idéale pour certains proches du rappeur de Chicago. Rappelons qu'il est mort après une bagarre entre ses proches et ceux que Quando Rondo. Et l'assassin présumé de Von n'est autre qu'un proche de Rondo. Celui-ci a également multiplié les provocations après la mort du Chicagoan et, malheureusement, on n'est presque pas étonné qu'il se fasse tirer dessus aujourd'hui...