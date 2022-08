The Game balance un énorme diss track à Eminem !

Il n'y a plus aucun respect entre The Game et Eminem.

Il s'en prend à sa couleur, sa fille, sa mère, ses femmes... Il n'y a aucun respect.

Normalement, le grand événement de ce vendredi 12 août pour The Game, c'est la sortie de son nouvel album, "Drillmatic: Heart Vs. The Mind". Mais ce dont tout le monde parle et va parler un moment, c'est plutôt de son violent diss track contre Eminem, “The Black Slim Shady”, extrait de ce nouvel opus. Il s'agit d'un titre de dix minutes qui commence par un sketch avec un chauffeur Uber chargé de conduire Game dans un endroit mystérieux à Detroit, bien que ce soit "quelque part près de 8 Mile". Le rappeur de Los Angeles découvre un peu plus tard que le conducteur n'est autre que le frère de Stan, le fan fictif inconditionnel d'Eminem qui meurt à la fin du tube "Stan". Le chauffeur dit notamment qu'il aimait bien Eminem mais uniquement quand il était petit et qu'il n'aime pas du tout ces derniers morceaux.

Mais là où Game prend de gros risques et pousse la provocation à son maximum c'est quand il s'en prend à la fille de Slim Shady, Hailie. La dernière fois que quelqu'un a tenté ça, c'est Machine Gun Kelly et il s'est fait détruire par Em'... Surtout que l'artiste de Compton parle aussi de peau blanche, de son ex-femme Kim, de sa mère et de sa toxicomanie. Game affirme plus tard que Big Sean est le plus grand rappeur de Detroit et il est catégorique, il préfère écouter "Snitch9ne" que Slim Shady et ce, n'importe quel jour de la semaine. Il parle aussi de la fugace relation entre Em' et Mariah Carey et réussit à caler l'histoire entre 50 Cent et Nick Cannon dans tout ça. Bref, c'est une véritable attaque en règle à laquelle on assiste.