Fat Joe, Ja Rule et Irv Gotti règlent leurs comptes...

Un psychodrame passionné à l'américaine pour les anciens de Murder Inc.

Il faut toujours faire attention à ce que l'on dit et il est parfois préférable de ne pas tout révéler. Dans une interview pour le podcast Drink Champs, le créateur de Murder Inc., Irv Gotti, a ainsi révélé qu'Ashanti l'avait quitté pour Nelly et qu'il l'avait appris à la télévision. A l'époque, il était séparé de sa femme et a eu une liaison avec l'artiste féminine de Murder Inc. Des révélations qui n'ont pas du tout plu à Fat Joe qui a pris Gotti à partie sur les réseaux ainsi que Ja Rule qui était présent lors de l'enregistrement du podcast et à qui il reproche de ne pas avoir pris la défense de la chanteuse.