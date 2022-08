50 Cent répond à ceux qui se sont moqués de son poids au Superbowl

Le rappeur préfère en rire.

Si la dernière mi-temps du Superbowl a mis une claque à tous les nostalgiques d'une certaine forme de rap et qu'on a kiffé retrouver Eminem, Dr. Dre, Snoop, Kendrick Lamar, Mary J. Blidge et 50 Cent sur la même scène, la "polémique" est rapidement apparue quant au poids de Fifty qui semblait-il, s'était physiquement laissé aller, au point d'en devenir un mème internet. Le producteur de séries à succès n'avait pas répondu tout de suite à ce fat shaming. Il vient de le faire avec beaucoup d'humour lors de son passage dans l'émission "97.9 The Box" à Houston, au Texas, affirmant que tout cela était très exagéré.

"Ils ont dit que j'étais gros au Super Bowl", a-t-il déclaré avant de se lever pour montrer qu'il était plus en forme que gros. "Je suis plus gros que je ne l'étais dans la vidéo originale ['In Da Club'], mais putain, je ne suis pas gros!" Il a ensuite plaisanté: "Depuis le Super Bowl, j'ai faim mec. J'ai eu faim, je me suis débarrassé de ça."