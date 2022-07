Gucci Mane demande d'arrêter de clasher les rappeurs morts

L'hôpital qui se fout de la charité?

Le milieu du rap aux États-Unis est beaucoup plus violent que celui du rap français, et les morts de rappeurs tués par balle lors d'une fusillade, parfois très jeunes, sont de plus en plus nombreuses. On pense évidemment à Pop Smoke, Young Dolph et tout un tas d'autres artistes assassinés. Si cette violence est de plus en plus présente, notamment depuis les morts de Tupac et Biggie, certaines voix se font entendre pour essayer d'enrayer ce processus meurtrier. Mais quand ces constats viennent de la bouche de Gucci Mane, forcément, on s'interroge.

Celui qui était un des rappeurs les plus gangsta d'Atlanta en a visiblement assez de cette pratique qui consiste à insulter les rappeurs morts, une spécialité pour la nouvelle génération de rappeurs de Jacksonville par exemple. Dans son nouveau titre, "Dissin The Dead", Gucci Mane dresse un triste constat : "Je sais que ma langue est une épée, je sais que je devrais faire gaffe à toute la merde que je dis, j'ai l'impression d'avoir démarré une mode qui ne s'arrêtera jamais, ils vont continuer à clasher les morts".

Plus tard dans le morceau, il déclare qu'il avait lui-même clashé un mort en sachant que c'était mal. Pour rappel, Guwop, qui était à l'époque en froid avec Jeezy, avait tué par balle Pookie Loc, proche de Jeezy, qui s'était introduit chez lui par effraction. Après les faits, dans le morceau "Truth", il avait rappé : "Va déterrer ton pote, n*gro, je parie qu'il ne dit plus rien". Une phase choquante qui est peut-être effectivement à l'origine de cette tendance de clasher les rappeurs morts, chez la nouvelle génération. On pense évidemment à 6ix9ine, ou encore Foolio, qui n'existent quasiment que grâce à ça.

On ne l'aurait jamais imaginé, mais l'âge de la sagesse est peut-être enfin arrivé pour Gucci Mane !