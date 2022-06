Un feat avec Quavo & Yung Miami.

Gucci Mane est décidément très productif en ce moment. Avec les artistes de son label, il vient de sortir la compilation "So Icy Gang: The Reup". Pour l'accompagner, il s'entoure de Quavo et Yung Miami et dans ce clip, il y a, évidemment, beaucoup de femmes en bikini pour faire une bonne "First Impression". En même temps, c'est l'été...