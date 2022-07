Booba revient sur sa rencontre avec Vald aux Francofolies

Booba s’est exprimé auprès du Parisien sur son passage aux Francolies et sur les tensions qu’il y a eu avec Vald.

Décidément, l’édition 2022 du festival Les Francofolies aura beaucoup fait parler d’elle. Si le traditionnel festoche de La Rochelle a été, comme chaque année, un succès, de nombreux médias et internautes commentent le passage de Kopp et du V. En effet, la rencontre des artistes (tous les deux programmés le même jour) fait couler beaucoup d’encre depuis leur beef.

Suite aux nombreuses provocations du Duc sur ce jour fatidique, leur rencontre promettait d’être explosive. Finalement, l’un comme l’autre s’est ramené avec un impressionnant dispositif de sécurité et le clash s’est essentiellement déroulé sur les réseaux sociaux, après l’événement. Le jour J, Vald a tout de même trollé Booba en retardant son passage sur scène d’une heure et demi, mais à part ça, rien de bien méchant.

Peu de temps après le festival, Booba a donné une interview au journal Le Parisien dans laquelle il est revenu sur cet épisode. Selon le rappeur de 45 ans, il n’est pas question de guerre en ce qui concerne sa relation avec Vald et ce qu’il s’est passé est regrettable pour l’image du rap en France. Il disait :

"C’était de la rigolade pour nous, on a connu bien pire. Ce qui est triste, c’est pour les gens qui ont dû m’attendre pendant presque une heure et demie et parce que ça donne une mauvaise image du rap pour rien".